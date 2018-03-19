На здании МИД Британии появилось изображение Путина

Вскоре после завершения выборов президента Российской Федерации на фасаде здания МИД Великобритании появилось световое изображение улыбающегося Владимира Путина с надписью «Miss me?» («Скучали по мне?» – прим. ред.).

Акцию устроили активисты арт-группы Philosoraptors. Таким образом они хотели призвать власти Великобритании и других западных государства уважать выбор российских граждан в ходе голосования по избранию президента, которое прошло 18 марта.

Интернет-пользователи, задавшиеся вопросом, каким образом можно было организовать такую световую проекцию на здание британского МИД, предполагают, что это можно было сделать, например, из расположенного неподалеку Сент-Джеймсского парка.

Напомним, Владимир Путин набрал на состоявшихся 18 марта президентских выборах 76,6% голосов. За действующего главу государства проголосовали 56,2 миллиона избирателей.