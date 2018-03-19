Госдолг США достиг рекордной величины

Государственный долг США превысил 21 триллион долларов, установив таким образом абсолютный рекорд. Информация о величине американского госдолга опубликована на сайте Министерства финансов США.

Доля внутригосударственного долга насчитывает 5,6 триллиона долларов, еще 15,3 триллиона приходятся на частные инвестиции физических и юридических лиц.

Ликвидация госдолга была одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, который уверял, что его экономические меры решат эту проблему. Между тем всего за год президентства Трампа госдолг вырос более чем на триллион долларов.