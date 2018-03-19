Умер ставший звездой YouTube кот-пианист

Звезда YouTube «кот-пианист» по имени Бенто, умер в возрасте девяти лет. Об этом заявил его хозяин, который опубликовал видео, посвященное памяти животного.

Бенто стал звездой в 2009 году после того, как ролик с его участием появился на видеохостинге. Его хозяин Чарли Шмид нарядил кота в рубашку и посадил за пианино. На самом деле лапами Бенто управлял Шмид, но пользователей привлекла не суть ролика, а комичность ситуации.

Изображение рыжего «музыканта» быстро стало мемом, которое обозначало реакцию на странную ситуацию. Через год уже известного кота-пианиста привлекли к съемкам в одном из рекламе, где он выступил в уже привычном амплуа.

Пользователи Сети болезненно отреагировали на смерть животного. Его называли легендой и международным достоянием Интернета.

«Он будет вечно жить в наших мемах», – заявляли комментаторы.

У Шмида до Бенто был другой кот, которого он также заставлял имитировать игру на пианино. Вероятно популярность видео с предыдущим питомцем (оно набрало на YouTube свыше 50 млн просмотров) заставила его завести второго рыжего кота.