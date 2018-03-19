Путин обозначил главные цели нового срока на посту президента

На встрече с сопредседателями своего избирательного штаба глава государства назвал основные задачи нового срока в качестве президента, сообщает РИА Новости. В приоритете, по словам Путина, будет внутренняя повестка страны.

«Основное, чем мы будем заниматься, – это, конечно, прежде всего, внутренняя повестка дня. Это, прежде всего, обеспечение темпов роста экономики Российской Федерации, придание ей инновационного характера. Это развитие в области как раз здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил, инфраструктуры, других направлений важнейших, для того чтобы двигаться вперед и поднимать уровень жизни наших граждан», – завил он.

Помимо этого, президент отметил, что будут решаться вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности страны.

«Без этого тоже не обойтись. Но тем не менее все-таки главное для нас – это внутренняя повестка дня», – подчеркнул Путин.

Также он выразил надежду на дальнейшее совместное сотрудничество с сопредседателями своего избирательного штаба.

Выборы президента Российской Федерации прошли 18 марта. После обработки более 99% бюллетеней с явным отрывом побеждает Владимир Путин. На данный момент он набрал 76,66% голосов, в его поддержку высказались 56,2 миллиона избирателей.