Вулкан заставил исландских викингов стать христианами

Мощное извержение вулкана Эльдгьяу в Исландии стало одной из причин того, что викинги-язычники поверили католическим проповедникам и приняли христианство в Х веке нашей эры. Об этом сообщил журнал Climatic Change. К такому выводу ученые пришли на основе изучения проб льда, древесных колец и средневекового эпоса.

Первые поселения на территории Исландии появились около 874 года, а менее чем через 100 лет там произошло извержение вулкана Эльдгьяу. Оно относилось к редкому длительному типу, когда выход лавы на поверхность происходит в течение долгого времени. По оценкам исследователей, это извержение началось весной 939 года и закончилось только осенью 940-го.

В результате выброса серы и пепла в европейских хрониках отмечались случаи наблюдения красного и слабого солнца. Лето 940 года оказалось одним из самых холодных за полтора тысячелетия, что заметно по годовым кольцам на деревьях всего Северного полушария.

Авторы исследования также изучили старинный исландский эпос «Прорицание Вельвы», в котором рассказана история от сотворения мира до его гибели и возрождения. Ученые считают, что прототипом гибели мира стало как раз извержение Эльдгьяу. По мнению автора статьи, эта поэма намеренно использовала образы катаклизма с целью привлечь исландцев к христианству.

Интерпретация предсказания гибели языческих богов и их замена единым божеством, которые описаны в конце эпоса, предполагают, что воспоминания об ужасном извержении целенаправленно использовались для того, чтобы ускорить христианизацию Исландии.