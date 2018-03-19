Симоньян рассказала, что Запад включил в жителях России режим «русские не сдаются»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала результаты президентских выборов в России и победу на них Владимира Путина.

«Вообще, Запад сейчас должен быть в ужасе не от 76% Путина. А от того, что на выборах в России консервативно-патриотические, коммунистические и националитические идеи поддержало 95% населения. Оставив либеральным идеям убийственные 5%. Виноваты в этом вы, май вестерн френдз. Это вы включили в нас режим "русские не сдаются"», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Она также заявила, что Западу необходимо найти нормальных советников по России. Что нужно «гнать в шею этих дармоедов» с их недальновидными санкциями, унижением российских атлетов, показным наплевательством по отношению к базовым либеральным ценностям вроде презумпции невиновности, «припадочными массовыми истериками, вызывающими у здорового человека лишь вздох облегчения, что он живет-таки в России, а не в Голливуде, своим поствыборным бардаком – что в Штатах, что в Германии, что в Brexit-зоне».

«Мы больше не хотим жить, как вы. Лет пятьдесят – тайно и явно – мы хотели жить, как вы, а больше не хотим», – заявила Симоньян.

Главный редактор RT заявила, что раньше Путин был просто наш президент и его можно было поменять, а теперь он наш вождь. «И поменять его мы не дадим. И вы это сделали своими руками», – добавила она.

«Это вы противопоставили у нас патриотизм либерализму. Хотя, вообще-то, они не должны быть взаимоисключающими понятиями. Это вы сделали так, что в этой ложной дилемме мы выбрали патриотизм», – написала Симоньян в телеграм-канале.

Владимир Путин набрал на состоявшихся в воскресенье, 18 марта, президентских выборах 76,6% голосов. За него проголосовали 56,2 миллиона избирателей.