Асад поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Президент Сирии Башар Асад поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ. Об этом сообщили в пресс-службе сирийского лидера.

«Исключительная поддержка российского народа является естественным результатом вашей выдающейся работы и службы в интересах России со всей самоотверженностью», – цитирует РИА Новости заявление пресс-службы.

Путин на состоявшихся 18 марта выборах главы государства набрал 76,6% голосов – в его поддержку высказались 56,2 миллиона избирателей.

На минувших выборах Путин установил рекорд, получив поддержку наибольшего количества россиян за всю историю страны. Предыдущий принадлежал Дмитрию Медведеву, за которого в 2008 году проголосовали 52,5 миллиона россиян.