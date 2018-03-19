Асад проехался по освобожденной Гуте за рулем личного автомобиля

Асад подчеркнул, что Гута имеет для сирийского народа политическое, экономическое и духовное значение.

«Это позитивное развитие, когда мы можем освободить населенный пункт без боевых действий. Надо не забывать, что есть гражданские и необходимо беречь их жизни. Боевики их используют как живой щит», – сказал сирийский лидер.

Всего в ходе гуманитарных пауз пригороды Дамаска по гуманитарным коридорам покинули более 73 тысяч мирных жителей.

В понедельник больше шести тысяч человек вышли из Восточной Гуты через гуманитарный коридор, процесс продолжается.

За прошедшие сутки из блокированного пригорода Дамаска через пункт пропуска «Хаммурия» вышли более 3,5 тысячи человек.

Российские военнослужащие в пунктах пропуска и лагерях для беженцев обеспечили горячим питанием 10 400 мирных жителей.

Минобороны России ведет прямую трансляцию с пунктов пропуска в пригороде Дамаска.