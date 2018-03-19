Ученый раскрыл тайну «базы нацистов» в Антарктиде и «следа НЛО» на Google Earth

Сторонники теории заговора и мистики неоднократно обращали свое внимание на Антарктиду. Все дело в том, что заснеженные ландшафты Южного полюса, по их мнению, скрывают много тайн.

Недавно один из исследователей рассказал подробности о том, что построили нацисты в Антарктиде, а также заявил, что обнаружил вход в их логово. Правда, с ним не согласен преподаватель Килского университета в Британии Ричард Уоллер.

Издание Daily Star обратилось к ученому с просьбой разобрать все наиболее популярные «загадки» ледяного континента.

По одной из теорий, в Антарктиде находится секретная база, которую нацисты использовали во время Второй мировой войны. Но доктор Валлер считает, что то, что исследователи выдают за «рукотворный вход» в таинственные подземелья, не более чем озерный бассейн на склоне горы.

«Озерный лед и снег частично растаяли и покрылись талой водой, отсюда и более темный цвет», – объяснил ученый.

Второй объект, который терзает умы, – это гигантская пирамида в Антарктиде, имеющая необычное сходство с пирамидами в Гизе.

По словам Уоллера, «в естественной среде существует множество примеров очень правильных форм», и ледники могут тоже принимать такие формы, которые даже называются «пирамидальными пиками».

Недавно в Сети появилось изображение со спутниковых снимков Google Earth, на которое, как утверждали исследователи неизведанного, попал космический корабль, потерпевший катастрофу.

Но британский ученый считает, что это просто часть ледника, который рухнул после схода лавины с близлежащей горы.