Путин и Абэ договорились о сотрудничестве по денуклеаризации КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону развитие отношений двух стран. Как говорится в сообщении японского МИД, Абэ поздравил российского лидера с переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе разговора стороны договорились о тесном сотрудничестве по вопросу денуклеаризации Северной Кореи на фоне подготовки к встречам Юга и Севера Кореи, а также Севера и США.

«Стороны обсудили вопросы заключения мирного договора, а также усилия по реализации совместной экономической деятельности на четырех островах Северных территорий (Курильские острова) и гуманитарные меры для бывших японских жителей островов», – сказано в сообщении.

Помимо этого, лидеры обменялись мнениями по инциденту с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем.