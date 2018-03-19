Путин и Абэ договорились о сотрудничестве по денуклеаризации КНДР
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону развитие отношений двух стран. Как говорится в сообщении японского МИД, Абэ поздравил российского лидера с переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе разговора стороны договорились о тесном сотрудничестве по вопросу денуклеаризации Северной Кореи на фоне подготовки к встречам Юга и Севера Кореи, а также Севера и США.
«Стороны обсудили вопросы заключения мирного договора, а также усилия по реализации совместной экономической деятельности на четырех островах Северных территорий (Курильские острова) и гуманитарные меры для бывших японских жителей островов», – сказано в сообщении.
Помимо этого, лидеры обменялись мнениями по инциденту с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем.
«Премьер-министр заявил, что использование химического оружия совершенно неприемлемо, и подчеркнул, что важным сейчас является установление конкретных фактов этого дела», – говорится в сообщении МИД.