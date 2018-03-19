В Раде зарегистрирован проект о признании выборов в России нелегитимными

Верховная рада Украины зарегистрировала проект постановления о признании президентских выборов в России нелегитимными. Об этом сообщается на официальном сайте украинского парламента.

Авторами соответствующей инициативы выступили нардепы из фракции «Народный Фронт» Георгий Логвинский и Максим Бурбак.

Документ получил название «Проект постановления о заявлении Верховной рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента РФ, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица». Текст проекта пока не опубликован.

В воскресенье 18 марта украинские силовики и националисты заблокировали для граждан РФ доступ к избирательным участкам в посольстве, а также в Генконсульствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Позже во время выступления на митинге-концерте на Манежной площади в Москве глава РФ Владимир Путин назвал произошедшее на Украине «безобразием» и «нарушением всех общепризнанных международных норм».

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