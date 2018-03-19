Артист цирка Запашного скончался после падения с высоты на выступлении
В ночь на 19 марта в Элисте скончался акробат «Цирка Мстислава Запашного» Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления.
Фото: Цирк Мстислава Запашного в Элисте / Вконтакте
Видео: vkalmykii smi / YouTube
Артист «Цирка Мстислава Запашного» Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления в Элисте, умер при транспортировке в Ростов-на-Дону в ночь на 19 марта. Об этом сообщила пресс-служба цирка.
«Очень тяжело писать и осознавать данную весть… Сегодня ночью перед транспортировкой из Элисты в Ростов-на-Дону у Антона остановилось сердце… Искренне соболезнуем родным Антона», – сказано в сообщении в группе «Цирка Мстислава Запашного» во «ВКонтакте».
Кроме персонала, рядом с артистом была его жена. Ранее сообщалось, что артист находится в реанимации, но его состояние стабильное.
Напомним, на выступлении в Элисте у гимнаста Антона Мартынова во время выполнения трюка оторвался трос, и он упал с высоты на манеж.