Артист цирка Запашного скончался после падения с высоты на выступлении

Артист «Цирка Мстислава Запашного» Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления в Элисте, умер при транспортировке в Ростов-на-Дону в ночь на 19 марта. Об этом сообщила пресс-служба цирка.

«Очень тяжело писать и осознавать данную весть… Сегодня ночью перед транспортировкой из Элисты в Ростов-на-Дону у Антона остановилось сердце… Искренне соболезнуем родным Антона», – сказано в сообщении в группе «Цирка Мстислава Запашного» во «ВКонтакте».

Кроме персонала, рядом с артистом была его жена. Ранее сообщалось, что артист находится в реанимации, но его состояние стабильное.

Напомним, на выступлении в Элисте у гимнаста Антона Мартынова во время выполнения трюка оторвался трос, и он упал с высоты на манеж.