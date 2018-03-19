В Минэнерго объяснили, чем грозит Великобритании отказ от российского газа

Отказ от российского газа нанесет вред потребителям из Великобритании, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью агентству Bloomberg.

«Российский газ на сегодня имеет самую конкурентную цену. Если заявления об альтернативных источниках газа станут реальностью, это навредит потребителям, потому что будет им невыгодно», – сказал Новак.

Министр энергетики подчеркнул, что договор Европы с Россией подразумевает дальнейшие поставки газа на наиболее выигрышных условиях, в том числе с точки зрения цен. Другие страны – экспортеры газа, полагает Новак, не смогут обеспечить такие выгодные условия.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Соединенное Королевство старается снизить зависимость от российского газа. По ее словам, Москва использует энергоресурсы как инструмент давления на Европу.