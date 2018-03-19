Это был вой поражения – эксперт о реакции Запада на выборы в РФ

Западу не удалось вмешаться в выборы российского президента. Все стремления сорвать явку на избирательных участках не дали никакого результата. Так полагает журналист, ведущий телеканала «Звезда» Николай Петров. Своим мнением он поделился в эфире программы «Сегодня утром».

«Я внимательно следил за соцсетями. Еще вчера начался такой вой. Сегодня будет великолепный день. Нужно будет следить о провале мечтаний о срыве явки. Очень многие записались наблюдателями на разных участках. И они удивлялись, откуда столько людей. Я такого не видел. Это такой вой поражения состоявшегося, потому что явка была впечатляющей», – рассказал Петров.

По словам ряда экспертов, страны Запада неоднократно пытались повлиять на ход российской избирательной кампании, агитируя за отдельных кандидатов в президенты страны, стараясь дискредитировать электоральный процесс и даже призывая к срыву голосования. Недавно Deutsche Welle выпустила материал «Пять стратегий протестного поведения на выборах президента России». В нем немецкая телерадиокомпания заботливо объяснила гражданам РФ, как бойкотировать выборы или провести так называемое «протестное голосование».

Стоит отметить, что все попытки Запада сорвать избирательный процесс не увенчались успехом. По данным ЦИК, явка на выборы президента России составила 67,47%. По по итогам обработки 99,84% протоколов действующий глава государства Владимир Путин набрал 76,6% голосов – 56,2 миллиона избирателей.