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Чернобыльские рабочие героически спасли забравшуюся на саркофаг реактора собаку

Наталья Вальханская
13:51 19.03.2018
Спасательную операцию сняли с дрона.
Видео: Clean Futures Fund / YouTube

В Чернобыле рабочие АЭС спасли бродячую собаку, которая каким-то немыслимым образом умудрилась забраться на саркофаг четвертого энергоблока, высота которого около 100 метров.

Инцидент произошел несколько недель назад. Трое неравнодушных рабочих поднялись на крышу поврежденного реактора, положили собаку в специальную люльку и спустили ее вниз.

Вся спасательная операция была снята с беспилотника, а кадры опубликованы в Сети.

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