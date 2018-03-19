Чернобыльские рабочие героически спасли забравшуюся на саркофаг реактора собаку

В Чернобыле рабочие АЭС спасли бродячую собаку, которая каким-то немыслимым образом умудрилась забраться на саркофаг четвертого энергоблока, высота которого около 100 метров.

Инцидент произошел несколько недель назад. Трое неравнодушных рабочих поднялись на крышу поврежденного реактора, положили собаку в специальную люльку и спустили ее вниз.

Вся спасательная операция была снята с беспилотника, а кадры опубликованы в Сети.