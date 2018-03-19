Sky News назвал победу Путина на выборах «ошеломляющей»

Владимир Путин победил на президентских выборах с ошеломительными 77% голосов россиян, пишет Sky News.

Таким образом, Путин на посту президента России будет еще шесть лет – до 2024 года. Это его четвертый срок. По данным ЦИК, явка на выборы президента России составила 67,47%.

«Мы будем думать о будущем нашей великой Родины», – цитирует Sky News Путина, обратившегося к толпе возле Красной площади в Москве.

По данным телеканала, на вопрос о том, будет ли он баллотироваться в 2030 году, Путин ответил: «Это смешно. Думаете, я буду сидеть здесь, пока мне не исполнится 100 лет?».

Напомним, на состоявшихся 18 марта президентских выборах Владимир Путин по итогам обработки 99,84% протоколов набрал 76,6% голосов – 56,2 миллиона избирателей.