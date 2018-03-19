За голословные обвинения придется отвечать – Кремль об обвинениях в отравлении Скрипаля

Обвинения Великобритании в адрес России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля носят откровенно клеветнический характер без понятной мотивации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«В данном случае речь идет о совершенно труднообъяснимом, с непонятной мотивацией и безосновательном клеветническом потоке в отношении России со стороны Великобритании, со стороны руководства Великобритании», – констатировал он.

Песков добавил, что Лондону придется либо чем-то подкрепить свои обвинения, либо принести официальные извинения.

«Рано или поздно за эти голословные обвинения придется отвечать», – заключил официальный представитель Кремля.

Сергей Скрипаль и его дочь 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в ТЦ Maltings в Солсбери. Сотрудники полиции расследуют случившееся как покушение на убийство.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, пообещав усилить давление на РФ, и объявила о высылке 23 российских дипломатов. Москва в ответ приняла аналогичные меры.

В 2006 году Сергей Скрипаль был осужден в России на 13 лет за шпионаж в пользу Британии. По договоренности между Москвой и Вашингтоном в 2010 году он был помилован и обменян в составе группы на десятерых «спящих» российских агентов, которые находились в США.