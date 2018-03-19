Названы самые популярные города России для отдыха с детьми

Санкт-Петербург, Сочи и Ялта стали самыми популярными городами России для отдыха с детьми, пишут «Известия». Рейтинг составлен на основе данных сервиса по бронированию жилья tvil.ru. Москва оказалась на четвертой строчке, а замкнула пятерку Казань.

Популярными у туристов стали также Анапа, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ярославль и Калининград.

Средняя продолжительность бронирования жилья для Ялты составляет восемь ночей, при этом за проживание туристы готовы платить около 2,4 тысячи рублей в сутки. В Сочи отдыхающие бронируют жилье в среднем на девять ночей при суточной цене 2,3 тысячи рублей. Для Санкт-Петербурга характерна меньшая продолжительность бронирования при большей стоимости – в среднем неделя при 2,5 тысячи рублей.

Самым дорогим жилье для туристов оказалось в российской столице – 2,9 тысячи рублей в сутки при средней продолжительности бронирования в трое суток. А самым доступным оно стало в Анапе, где сутки проживания обойдутся туристам в среднем в 2,2 тысячи рублей.