Чистоплотная горилла научилась ходить, как человек: видео

Туристы в зоопарке в Филадельфии сняли на видео, как почти двухметровая горилла ходила, как человек.

Как пишет издание The Sun, ошеломленные наблюдатели увидели, что 227-килограммовый Луи прогуливался по его огороду с фруктами в руках. По словам сотрудников зоопарка, он шел, как человек, чтобы не испачкать свою еду, вместо того чтобы опираться на костяшки пальцев, как большинство приматов.

Они вспомнили, что однажды горилла по кличке Луи использовала пожарный шланг в качестве каната, чтобы не угодить в грязную лужу.