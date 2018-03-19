В Кремле рассказали о плане Путина по развитию России

Владимир Путин намерен сконцентрироваться на внутрироссийских делах, а происходящее на международной арене не влияет на его видение реализации плана по развитию страны. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Наличие такого плана демонстрирует полную концентрацию президента на внутрироссийских делах, на том, чтобы Россия развивалась на основе имеющегося потенциала, на основе новых возможностей», – сказал он.

По словам Пескова, международные дела, в том числе конфликтные ситуации, никаким образом не влияют на внутрироссийские процессы.

«Здесь абсолютная самодостаточность», – констатировал официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что свой план по развитию страны Путин озвучил в послании Федеральному собранию РФ. Сам план пресс-секретарь президента охарактеризовал как понятный, последовательный, стройный и впечатляющий.

«План уже рамочно начал оформляться с выпуском перечня поручений президента, на основе которых будет в том или ином виде подготовлена такая дорожная карта», – заключил он.

Напомним, на состоявшихся 18 марта президентских выборах Владимир Путин по итогам обработки 99,84% протоколов набрал 76,6% голосов (56,2 миллиона избирателей).

Явка на выборах президента составила 67,47%, или 73,3 миллиона человек.