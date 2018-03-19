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Грудинину после выборов напомнили о споре на усы

Наталья Вальханская
12:31 19.03.2018
Кандидат в президенты обещал сбрить усы, если наберет меньше 15% голосов.
Грудинину после выборов напомнили о споре на усы
Фото: Anton Belitsky / Global Look Press

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь напомнил кандидату в президенты России от КПРФ Павлу Грудинину, что тот пообещал сбрить усы, если наберет на выборах меньше 15% голосов.

После обработки 99,83% протоколов за Грудинина свои голоса отдали 11,79% избирателей. Дудь опубликовал в своем Twitter фотографию советского бритвенного станка в футляре с комплектом бритвенных лезвий «Спутник».

Если бы за Грудинина проголосовали более 15% респондентов, Дудю пришлось бы побриться налысо.

По итогам голосования кандидат от КПРФ занял второе место. 76,67% голосов было отдано за действующего российского лидера Владимира Путина.

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