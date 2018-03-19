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СМИ: Польша может выслать из страны российских дипломатов из солидарности с Лондоном

Василиса Морозова
12:38 19.03.2018
Польские власти обсуждают высылку российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
СМИ: Польша может выслать из страны российских дипломатов из солидарности с Лондоном
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Фото: Maciej Luczniewski / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Польша рассматривает возможность высылки из страны российских дипломатов вслед за Великобританией после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает издание Gazeta Prawna. 

Кроме того, Варшава обсуждает введение санкций в отношении Москвы. При этом дискуссии о российских санкциях начались еще на прошлой неделе, однако Варшава откладывала их в связи с выборами в РФ. 

По данным источников газеты, польское правительство уверено, что лучшим вариантом были бы совместные действия против РФ на уровне ЕС. 

По словам главы канцелярии правительства республики Михала Дворчика, «сейчас ведутся интенсивные консультации на дипломатическом и политическом уровне» по вопросу реакции ЕС и НАТО на случившееся в Солсбери. 

«Мы знаем, что Великобритания выслала российских дипломатов, поэтому санкции такого типа могут приниматься во внимание. Мы говорим также и о экономических санкциях, о ряде других инициатив», – указал Дворчик в эфире радио ZET. 

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пообещав усилить давление на РФ.

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