В МИД Польши отказались признавать проведение выборов президента РФ в Крыму

В МИД Польши считают проведение выборов президента России в Крыму нелегитимным. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте польского внешнеполитического ведомства.

«Мы выступаем за уважение территориальной целостности Украины и считаем Крым частью украинского государства. Таким образом, президентские выборы на полуострове, проведенные властями России, не могут считаться законными», – говорится в сообщении.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Несмотря на убедительные результаты волеизъявления народа, Украина и ряд западных стран отказалась признавать Крым частью России.

Президентские выборы в России состоялись в минувшее воскресенье, 18 марта. По данным ЦИК, действующий президент Владимир Путин получил 56,2 миллиона голосов избирателей (76,66%) после обработки 99% бюллетеней. При этом в Крыму за него отдали голоса 92,16% граждан страны, а в Севастополе – 90,45%.

Явка на выборах президента составила 67,47%, или 73,3 миллиона человек.

Все попытки западных политиков и журналистов спровоцировать бойкот выборов президента в России провалились. Но, по словам многих экспертов, Запад не успокоится и захочет взять реванш. Какими будут действия США и стран Евросоюза? На это попытаются ответить гости ток-шоу «Особая статья». Не пропустите в понедельник, 19 марта, в 21:35 на телеканале «Звезда».