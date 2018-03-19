Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД Польши отказались признавать проведение выборов президента РФ в Крыму

Лина Давыдова
12:29 19.03.2018
В МИД Польши заявили, что проведение властями России выборов в Крыму «не может считаться законным».
Фото: Александр Полегенько / РИА новости

В МИД Польши считают проведение выборов президента России в Крыму нелегитимным. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте польского внешнеполитического ведомства.

«Мы выступаем за уважение территориальной целостности Украины и считаем Крым частью украинского государства. Таким образом, президентские выборы на полуострове, проведенные властями России, не могут считаться законными», – говорится в сообщении.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Несмотря на убедительные результаты волеизъявления народа, Украина и ряд западных стран отказалась признавать Крым частью России.

Президентские выборы в России состоялись в минувшее воскресенье, 18 марта. По данным ЦИК, действующий президент Владимир Путин получил 56,2 миллиона голосов избирателей (76,66%) после обработки 99% бюллетеней. При этом в Крыму за него отдали голоса 92,16% граждан страны, а в Севастополе – 90,45%.

Явка на выборах президента составила 67,47%, или 73,3 миллиона человек.

Все  попытки западных политиков и журналистов спровоцировать бойкот выборов президента в России провалились. Но, по словам многих экспертов, Запад не успокоится и захочет взять реванш. Какими будут действия США и стран Евросоюза? На это попытаются ответить гости ток-шоу «Особая статья». Не пропустите в понедельник, 19 марта, в 21:35 на телеканале «Звезда».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
ЦИК: Путин набрал по итогам выборов 76,6% голосов избирателей
Дата19.03.2018, 10:42
ЦИК: Путин набрал по итогам выборов 76,6% голосов избирателей
В Минобороны рассказали о предназначении «Юнармии»
Дата19.03.2018, 11:12
В Минобороны рассказали о предназначении «Юнармии»
ЧМ-2018 будет последним шансом для Месси стать чемпионом мира
Дата19.03.2018, 10:31
ЧМ-2018 будет последним шансом для Месси стать чемпионом мира
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Дата16.03.2018, 13:39
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Российский топливозаправщик Ил-78М-90А вышел на новый этап испытаний
Дата19.03.2018, 10:51
Российский топливозаправщик Ил-78М-90А вышел на новый этап испытаний
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
Дата13.03.2018, 12:48
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
12:50 В стране и мире
Видео
Первый полет крупнейшего в мире авиадвигателя попал на видео
12:38 В стране и мире
СМИ: Польша может выслать из страны российских дипломатов из солидарности с Лондоном
11:29 В стране и мире
Видео
Депутат Европарламента: Россия достигла уровня мудрой демократии
05:35 Армия
Видео
Экипаж АПЛ «Северодвинск» впервые показал, как выглядит экстренное погружение
03:33 Армия
Видео
Атомные подлодки «Ясень» станут самими мощными по ударному потенциалу
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Пропавший малайзийский Boeing «нашли» на Google Earth Видео
Пропавший малайзийский Boeing «нашли» на Google Earth
Ученые раскрыли тайну Кровавого водопада в Антарктиде
Ученые раскрыли тайну Кровавого водопада в Антарктиде
Обновленную Lada Granta FL заметили на дорогах: фото
Обновленную Lada Granta FL заметили на дорогах: фото
Все владельцы Sony Playstation 3 могут получить крупную денежную компенсацию
Все владельцы Sony Playstation 3 могут получить крупную денежную компенсацию
Гимнаст Cirque du Soleil сорвался с высоты во время шоу и разбился насмерть Видео
Гимнаст Cirque du Soleil сорвался с высоты во время шоу и разбился насмерть
Исследователи предложили новую версию гибели группы Дятлова
Исследователи предложили новую версию гибели группы Дятлова
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.