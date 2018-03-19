Польша призвала ФРГ отказаться от «Северного потока – 2» из-за Скрипаля

Польша призвала ФРГ пересмотреть свое отношение к проекту строительства газопровода «Северный поток – 2» после инцидента в Великобритании с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Об этом заявил замглавы МИД Польши Конрад Шиманьский в эфире радио RMF FM.

«Мы можем только убеждать Германию в том, что с "Северным потоком – 2" связаны только негативные последствия», – сказал Шиманьский.

Замминистра отметил, что эта тема будет основной на предстоящих переговорах премьера Польши Матеуша Моравецкого с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По его мнению, российская политика в отношении Европы раскрыла свои новые аспекты «после Солсбери».

«Несомненно, это один из аспектов политики России в отношении Европы, а не только в отношении Великобритании. Стоит еще раз задуматься, является ли Россия партнером, заслуживающим доверия», – добавил он.

Тем временем новый глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе визита в Варшаву заявил, что Берлин рассматривает «Северный поток – 2» в качестве исключительного экономического проекта и не намерен связывать его с «делом Скрипаля».

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пообещав усилить давление на РФ. По ее словам, во время покушения использовалось химвещество «Новичок».