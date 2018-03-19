Депутат Европарламента: Россия достигла уровня мудрой демократии

Выборы президента в России показали хороший результат уровня демократии в стране, Европа должна принять волеизъявление россиян, заявил депутат Европарламента от Италии Стефано Мауллу на встрече с главой комитета Совфеда по международным делам Константином Косачевым.

Как пишет ТАСС, сам Мауллу участвовал в наблюдении за ходом голосования 18 марта.

«Все признают, что Россия сейчас достигла уровня очень мудрой демократии, все признают этот хороший результат для демократии России и для президента», – отметил депутат.

По его словам, Россия играет очень важную роль на международной арене, а также на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. И в связи с этим отношения РФ и Европарламента должны продолжаться, как и сотрудничество между Москвой и Римом.

Ранее в ЦИК России заявили, что явка на выборах президента РФ после обработки 99,83% протоколов составила 67,47%. Владимир Путин лидирует с 76,6% голосов.