Ученые создали безопасную краску для волос

Американские ученые создали полностью безопасную краску для волос с эффектом антистатика на основе графена. Об этом пишут «Известия».

Пигмент красит волосы в черный цвет. По словам ученых, новая краска позволит не только безопасно окрашивать волосы, но и делать их менее электризующимися.

Графен был открыт в 2010 году учеными российского происхождения Константином Новоселовым и Андреем Геймом, которые были удостоены за это Нобелевской премии. Вещество представляет собой модификацию углерода толщиной в один атом.