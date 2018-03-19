Ученые создали безопасную краску для волос
У пигмента, обладающего антистатическим эффектом, есть один недостаток – он красит волосы только в черный цвет.
Фото: PLANET PHOTOS/ Globallook
Американские ученые создали полностью безопасную краску для волос с эффектом антистатика на основе графена. Об этом пишут «Известия».
Пигмент красит волосы в черный цвет. По словам ученых, новая краска позволит не только безопасно окрашивать волосы, но и делать их менее электризующимися.
Графен был открыт в 2010 году учеными российского происхождения Константином Новоселовым и Андреем Геймом, которые были удостоены за это Нобелевской премии. Вещество представляет собой модификацию углерода толщиной в один атом.