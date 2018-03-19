Apple на секретной фабрике впервые создала собственный дисплей

Американская корпорация Apple создала собственный MicroLED-дисплей и уже выпустила некоторое количество экранов на секретной фабрике рядом со своей штаб-квартирой в Калифорнии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сейчас компания работает над дизайном дисплеев. Отмечается, что Apple уже сделала существенные вложения в их создание.

При этом техника Apple с дисплеем собственного производства начнет выходить не раньше чем через пару лет. При этом в самой компании отказались комментировать эту информацию.

Сейчас для своих гаждетов Apple использует экраны производства Samsung, Sharp и LG.