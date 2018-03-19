Эксперт о рекорде Путина: он воспринимается не просто как президент надежды

За Владимира Путина на президентских выборах 18 марта отдали голоса более 55 миллионов россиян. С чем связано достижение Путиным рекорда за всю историю РФ по количеству голосов в ходе выборов, рассказал RT директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По его словам, Путин воспринимается российскими гражданами как президент, который может реализовать надежды обычных людей.

«Влияние внешних факторов на мобилизацию избирателей сложно отрицать, однако важную роль сыграли внутренние мобилизационные механизмы... Путин воспринимается не просто как президент надежды, но и как президент, который может реализовать надежды простых людей», – отметил он.

Чеснаков добавил, что такой высокий рейтинг сложился не в начале его избирательной кампании, а наблюдается на протяжении многих лет.

«Путин удачно воспринимает запросы избирателей и пытается давать оперативные и адекватные ответы на них в своей программе», – подытожил эксперт.

Напомним, после обработки 99,81% протоколов Владимир Путин набрал 76,67% голосов, на втором месте оказался Павел Грудинин – 11,79%.