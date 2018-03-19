ЦИК: Путин набрал по итогам выборов 76,6% голосов избирателей

Владимир Путин набрал на состоявшихся в воскресенье, 18 марта, президентских выборах 76,6% голосов. За действующего главу государства проголосовали 56,2 миллиона избирателей.

Такие данные озвучила в ходе пресс-конференции глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Она подчеркнула, что озвученные цифры носят предварительный характер, поскольку они основаны на обработке 99,84% протоколов.

Явка на выборах президента составила 67,47%, или 73,3 миллиона человек.

Ранее в ЦИК подсчитали, что Владимир Путин установил рекорд, собрав поддержку наибольшего количества россиян за всю историю страны. Предыдущий (рекорд) принадлежал экс-президенту Дмитрию Медведеву, за которого в 2008 году проголосовали 52,5 миллиона россиян.

В ходе пресс-конференции Памфилова отдельно подчеркнула открытость нынешних выборов, что ранее также отметили как российские, так и международные наблюдатели.