ЧМ-2018 будет последним шансом для Месси стать чемпионом мира

Чемпионат мира по футболу 2018 года станет последней возможностью для нынешних игроков сборной Аргентины завоевать престижный трофей. Об этом рассказал нападающий и капитан аргентинской сборной Лионель Месси порталу Goal.com.

«Если мы не станем чемпионами сейчас, то уже не будем ими никогда», – заявил Месси.

На момент начала ЧМ-2018 игрокам сборной Аргентины Серхио Агуэро, Гонсало Игуаину, Анхелю ди Марии, Николасу Отаменди и Хавьеру Маскерано исполнится по 30 и более лет.

В последние годы сборная Аргентины несколько раз оказывалась в шаге от победы на мундиале и других крупных футбольных чемпионатах, однако спортсменам так и не удалось завоевать чемпионский титул. На чемпионате мира 2014 года в финале аргентинцы уступили сборной Германии со счетом 0:1, а в финалах Кубка Америки 2015 и 2016 годов команда Лионеля Месси уступила чилийцам.

«Я много раз плакал из-за таких матчей, из-за того, что мы не могли осуществить мечту нашей страны, – сказал Месси. – Похоже, три финала нам совершенно не помогли. Но я верю, что мы можем поднять кубок», – рассказал Месси.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Аргентины встретится в группе D c командами из Исландии, Нигерии и Хорватии.