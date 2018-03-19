В Волгоградской области проголосовали за смену часового пояса

Жители Волгоградской области на референдуме, который прошел 18 марта, проголосовали за перевод региона в часовой пояс «московское время плюс один час».

Сменить время захотели 58,82% участников референдума, против проголосовали 40,17% респондентов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что такой вопрос встал из-за того, что после отмены сезонного перевода часов в летнее время рассветы и закаты стали наступать слишком рано.