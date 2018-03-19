Последняя статья Стивена Хокинга была посвящена параллельным вселенным

За две недели до своей смерти британский физик Стивен Хокинг представил статью об изучении мультивселенных. Об этом пишет издание Daily Mail.

Статья под названием «A Smooth Exit from Eternal Inflation» была написана в соавторстве с Томасом Хертогом из Левенского католического университета. Исследовательская работа раскрывает доказательства существования множества вселенных и предсказывает конец нашего существования. По мнению Хокинга, наша Вселенная является одной из многих других, образовавшихся после Большого взрыва.

Данная работа, как отмечают журналисты, может быть использована в будущем для экспериментального доказательства гипотезы множественных вселенных путем отправки космической миссии, которая будет искать определенные характеристики микроволнового излучения в космосе.

Как утверждает Хертог, исследование «превратит идею мультиверса в проверяемую научную конструкцию».

Напомним, физик-теоретик Стивен Хокинг скончался в возрасте 76 лет в Кембридже 14 марта. Он является одним из самых известных физиков XXI века и основоположником квантовой космологии.