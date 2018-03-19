Пропавший малайзийский Boeing «нашли» на Google Earth

На спутниковых картах Google Earth энтузиаст нашел какие-то объекты в океане, похожие на корпус самолета. По словам исследователя, это могут быть обломки малайзийского Boeing рейса MH370, который пропал над Индийским океаном в 2014 году.

Австралиец Питер МакМэхон четыре года изучал снимки поверхности океана, сделанные NASA и спутниками Google Maps в поисках следов Boeing, и теперь, по его словам, наконец-то их обнаружил, пишет The Sun. По словам нашедшего «самолет», его корпус покрыт пулевыми отверстиями.

МакМэхон считает, что лайнер находится в десяти милях (16 километрах) к югу от маленького острова Руанд, относящегося к Сейшельским островам, – области, не включенной в поисковую операцию.

Мужчина заявил, что отправил результаты своих исследований в Австралийское бюро безопасности на транспорте, которое подтвердило, что это действительно может быть обломками пропавшего самолета.

Boeing 777, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, на борту которого находились 239 пассажиров и члены экипажа, исчез в Индийском океане четыре года назад. Поисками самолета занималась совместная группа из Австралии, Малайзии и Китая, но к настоящему времени его так и не удалось обнаружить.