ВМС США пополнились подлодкой, управляемой геймпадом Xbox

Вооруженные силы США приняли на вооружение новую атомную подлодку Colorado BB‐45, для управления средствами наружного обзора которой используется геймпад от видеоприставки Xbox 360.

Как сообщило издание USA Today, на подлодке нет перископа, а вместо труб и линз она оборудована вращающимися на 360 градусов камерами и мониторами. Теперь они будут управляться не вертолетным манипулятором стоимостью 38 тысяч долларов, а геймпадом за 30 долларов.

Оказалось, что операторы разобрались, как управляться с таким джойстиком, за пару минут. Таким образом, оборудование позволяет американским военным сэкономить значительные средства и время.