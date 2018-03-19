Более 56 миллионов россиян проголосовали за Путина
Выборы президента России состоялись в воскресенье, 18 марта.
Фото: Kremlin Pool Global Look Press
Владимира Путина на президентских выборах поддержали более 56 миллионов россиян, что составляет абсолютное большинство среди имеющих право голоса.
Сейчас в Центризбиркоме обработаны более 99% протоколов, и, по предварительным данным, Владимир Путин получил голоса 76,65% россиян.
Это рекордное количество голосов для действующего главы государства за все время его политической карьеры. Предыдущий рекорд принадлежит бывшему президенту Дмитрию Медведеву, за которого в 2008 году проголосовали 52,5 миллиона россиян.