Разведка США установила секретный канал связи с КНДР

Разведывательные ведомства США установили с КНДР неофициальный контакт для связи и передачи информации. Об этом сообщает телеканал CBS News.

По данным американских чиновников, Центральное разведывательное управление США выступает за установление прямого канала передачи информации. К примеру, директор ЦРУ Майк Помпео, выдвинутый Дональдом Трампом на пост госсекретаря, предпочитает «тихую дипломатию», ведущуюся по секретным каналам, в обход дипканала, установленного Госдепом через ООН.

Источники в Белом доме назвали «старомодным» подход бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который хотел наладить с Пхеньяном обычный канал связи.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о «большом прогрессе» при урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Лидер КНДР выразил желание встретиться с Трампом как можно скорее, и президент США принял его предложение. Встреча может состояться до мая текущего года.