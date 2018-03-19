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Популярнейший в мире музыкальный сервис Spotify появится в России

Вадим Иванов
08:48 19.03.2018
Сервис Spotify начал свою работу в 2006 году, но за эти годы так и не был запущен на территории России, несмотря на часто циркулирующие слухи.
Популярнейший в мире музыкальный сервис Spotify появится в России
Фото: Altan Gocher/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress

Популярнейшая в мире служба потоковой трансляции музыки – Spotify – начнет работать в России. О планах по расширению географии использования сервиса заявил глава компании Дэниел Эк.

Как пишет MacDigger, руководство Spotify решило развивать свой продукт на крупных рынках «с богатой музыкальной культурой». К таковым в шведской компании отнесли Россию, Индию и Африку.

Сервис Spotify начал свою работу в 2006 году. Слухи о том, что он станет доступен в России, появлялись не раз, но ранее не подтверждались.

Стоит отметить, что и сейчас конкретных сроков запуска Spotify Дэниел Эк не назвал.

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