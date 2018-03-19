Додон назвал Россию во главе с Путиным гарантом мировой стабильности

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, отметив, что сильная Россия является гарантом стабильности и традиционных ценностей для всего мира. Об этом пишет ТАСС.

«От всей души поздравляю Владимира Путина с уверенной победой на выборах и переизбранием на пост президента РФ. Сильная Россия нужна не только россиянам. Сегодня Россия во главе с Владимиром Путиным стала символом надежды для всех народов, выступающих за стабильность во всех регионах мира, за суверенную внутреннюю и внешнюю политику, за традиционные ценности», – отмечается в поздравительной телеграмме.

По словам Додона, Владимир Путин показал себя как друг Молдавии. При участии российского лидера были достигнуты «крайне важные соглашения между странами об открытии российского рынка для молдавских предприятий».

«Республика Молдова в полной мере заинтересована в дальнейшем углублении и расширении всеобъемлющего стратегического партнерства с РФ, основанного на исторически сложившихся на протяжении веков добрых и дружественных отношениях между нашими странами и народами», – подчеркнул Додон.

Молдавский президент добавил, что Кишинев в полной мере заинтересован в углублении партнерства с Москвой.

«Нам предстоит еще очень многое сделать совместно с Россией и ее президентом. И я уверен: мы друг друга не подведем», – заключил глава Молдавии.

После подсчета 99,75% бюллетеней Владимир Путин набирает 76,6% голосов избирателей (около 55 миллионов человек).