Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации, передает БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил, что такой результат свидетельствует о «высоком доверии и поддержке» россиянами взятого курса «на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене».

«Уверен, что исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства», – цитирует агентство текст поздравления.

Лукашенко пригласил Путина в Белоруссию для «проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства и обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества».

Он также пожелал избранному президенту России крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших свершений на благо братского народа.