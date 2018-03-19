Ученые раскрыли тайну Кровавого водопада в Антарктиде

Кровавый водопад, который считается одним из самых захватывающих мест для путешествий, вытекает из ледника Тейлора в Сухих долинах Мак-Мердо в Восточной Антарктиде.

Вода в этом водопаде имеет ярко-красный цвет, за что место и получило свое название. На протяжении многих десятилетий ученые пытались раскрыть природу происхождения этого явления.

Кровавый водопад был впервые обнаружен в 1911 году, тогда ученые сделали вывод, что на цвет воды повлияли микроскопические красные водоросли в ней живущие.

На протяжении многих лет исследователями было выдвинуто множество различных теорий, пока ученые из Аляскинского университета в Фэрбенксе наконец-то не приблизились к разгадке, сообщает Daily Star.

В прошлом году было опубликовано исследование, что красная вода в этом месте появилась после 1,5 миллиона лет окисления.

В минерализованной пластовой воде содержится большой процент железа, поэтому после того, как она вступает в контакт с кислородом в воздухе, железо начинает ржаветь и окрашивать воду в такой цвет.