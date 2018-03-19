Международные наблюдатели отметили максимальную прозрачность выборов президента РФ

Максимальную прозрачность выборов президента России оценило рекордное число международных наблюдателей. Аккредитацию получили более полутора тысяч человек из 115 стран - такого количества проверяющих не было ни на одних выборах ни в Европе, ни в США.

Наблюдатели, в числе которых были как международные, так и российские блогеры, журналисты и политологи, признали, что серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было.

Свое мнение наблюдатели смогли высказать на единой мультимедийной площадке. Онлайн-марафон под названием «Ночь выборов» длился много часов и закончился далеко за полночь 19 марта. Трансляция велась во всех социальных сетях и набрала тысячи просмотров.

По последним данным от ЦИК, после подсчета 99,75% голосов на выборах президента лидирует с большим отрывом от конкурентов действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали порядка 55 миллионов человек.