Обновленную Lada Granta FL заметили на дорогах: фото

Опубликованы снимки обновленной Lada Granta в камуфляжной пленке, которую удалось сфотографировать на дороге во время завершающих испытаний в городских условиях.

Отмечается, что в новинке не произойдет каких-либо значительных изменений в техническом плане, однако по кадрам видно, что у машины поменялась форма багажного отделения, а место под госномер перенесено на крышку багажника.

Ожидается, что передняя часть автомобиля получит оформление как у Lada Vesta, также внутри салона может появиться новая приборная панель.

Обновленную Lada Granta, по одной информации, представят в конце августа 2018 года на Московском международном автосалоне, по другим данным, машину могут рассекретить уже в феврале.