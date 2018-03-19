Мировые лидеры поздравляют Путина с победой на выборах

Несмотря на то, что официально окончательный результат выборов президента России еще не объявлен, Владимира Путина, лидирующего, по данным ЦИК, с большим отрывом от всех конкурентов, уже поздравляют иностранные лидеры.

Первым, еще до полуночи, это сделал президент Сербии Александр Вучич. Он пожелал Путину продолжать достигать успехов в решении важных для России вопросов.

Еще одна телеграмма поступила из Венесуэлы - президент Николас Мадуро поздравил Путина с переизбранием на новый срок, а российский народ - с демонстрацией патриотизма.

Кроме того, поздравления с переизбранием в адрес Путина последовали из Китая от Си Цзиньпина, он выразил готовность продолжать совместную работу с Россией, а также от кубинского лидера Рауля Кастро и президента Боливии Эво Моралеса.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей поздравительной телеграмме напомнил, что наши две страны связывают многовековые тесные узы дружбы и добрососедства. А президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал победу Путина ярким свидетельством всенародного доверия и заявил, что Бишкек продолжит углублять сотрудничество с Москвой.

Выборы президента Российской Федерации состоялись 18 марта. После подсчета 99,75% голосов Владимир Путин набирает 76,6% голосов избирателей (около 55 миллионов человек).