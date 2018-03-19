Япония готова продолжить развивать отношения с РФ после победы Путина

Японское правительство намерено продолжить развитие отношений с РФ на фоне победы Владимира Путина на выборах президента России. Об этом заявил генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы хотим и дальше продвигать усилия по развитию японско-российских отношений», - подчеркнул он, комментируя президентские выборы в России.

По словам Суга, Токио продолжит активный диалог с Москвой по южным Курилам.

Согласно данным ЦИК, Владимир Путин набирает 76,65% голосов избирателей после обработки 99% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. На втором месте – Павел Грудинин (КПРФ) с 11,82%, на третьем месте – Владимир Жириновский (ЛДПР) с 5,68%.