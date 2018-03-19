Путин ответил на вопрос об изменениях в кабинете министров

Владимир Путин заявил, что обдумывает изменения в составе российского правительства, однако объявит о принятых решениях после инаугурации. Она, как ожидается, состоится 7 мая.

«Все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать», - сказал глава государства. «Предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов, но все изменения будут объявлены после инаугурации», - добавил Путин.

Выборы президента России состоялись в воскресенье, 18 марта. Уверенную победу на них одерживает действующий глава государства Владимир Путин, набирающий после подсчета 99,5% бюллетеней 76,65% голосов. За кандидатуру Путина проголосовали порядка 55 миллионов избирателей.

Путин установил рекорд, собрав поддержку наибольшего количества россиян за всю историю страны. Предыдущий рекорд принадлежит бывшему президенту Дмитрию Медведеву, за которого в 2008 году проголосовали 52,5 миллионов россиян.