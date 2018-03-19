В Госдуме жестко ответили на ситуацию с выборами на территории Украины

Власти Украины ответят за недопуск россиян на участки для голосования. В Госдуме заявили, что Москва поднимет этот вопрос на разных площадках, включая ОБСЕ и ПАСЕ.

По словам депутата Сергея Железняка, то, что творится на Украине, идет вразрез со всеми европейскими нормами.

«Мы обязательно будем настаивать на том, чтобы была дана соответствующая правовая оценка международными организациями, которые имею на это право. Мы будем добиваться, чтобы эта оценка привела к правовым последствиям для украинских властей. Это демонстрация полного неуважения к праву и безопасности людей», - цитирует Железняка сайт «Комсомольской правды».

Напомним, граждан России на Украине лишили всякой возможности прийти на выборы - перед всеми российскими консульствами от Харькова до Львова выстроились целые кордоны радикалов и националистов, вперемежку с силовиками.

Глава украинского МВД Арсен Аваков официально отдал приказ не пропускать внутрь никого, кроме дипломатов.

Владимир Путин назвал «безобразием» и «нарушением всех общепризнанных международных норм» блокирование избирательных участков на Украине.