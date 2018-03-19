В Минтруде сообщили о росте зарплат

По данным Минтруда, средние зарплаты в 2017 году в России выросли на 2,4 тысяч рублей (7%). Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что номинальная начисленная заработная плата в прошлом году увеличилась на 7,2% - то есть до 39,1 тысяч рублей на одного работника в месяц. С учетом инфляции рост реальной зарплаты составил 3,4%.

Также назначенные пенсии выросли на 7,4% - до 13,3 тысяч рублей. То есть реальный размер увеличился на 3,6%, говорится в документе.