В России разрабатывают «прививку от наркомании»

Российские ученые разработали вакцину, которая блокирует формирование зависимости от опиатов, в частности от героина и морфина. Испытания на животных показали, что после такой «прививки» иммунитет сохраняется в течение года, рассказали в Национальном научном центре наркологии.

«В нашем институте сотрудники лаборатории иммунохимии разрабатывают вакцину против опиатов. Пройден уже очень серьезный этап», - цитирует слова директора научного центра Татьяны Клименко «Известия».

Разработанный российскими учеными препарат при употреблении образует в организме антитела, которые блокируют действие определенного наркотика.

«Цель действия этих антител - связать наркотик в кровяном русле. Кроме того, клетки организма запоминают этот антиген, и при последующей встрече с ним организм начинает вырабатывать уже собственные антитела», - рассказала старший научный сотрудник лаборатории иммунохимии ННЦ наркологии Ася Берзина.

Предполагается, что в будущем подобные средства будут созданы и для защиты от других психоактивных веществ.

Отмечается, что если все испытания пройдут успешно, то такую вакцину можно будет использовать в качестве превентивной меры и вводить подросткам с возраста 12–13 лет.