Пушков заявил о небывалом сплочении россиян вокруг Путина

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что «демонизация» Владимира Путина на Западе сплотила россиян вокруг его него. Об этом он написал в Twitter.

«Демонизация Путина на Западе произвела обратный эффект в России — небывалое сплочение граждан вокруг его фигуры. Выборы подтвердили этот факт», - подчеркнул сенатор.

По данным ЦИК РФ, Владимир Путин получил голоса 76,65% россиян на момент, когда обработано 99% итоговых протоколов с избирательных участков. Вторым оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,82% голосов избирателей. На третьем месте – лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,68%, а Ксения Собчак набрала 1,66% голосов избирателей.

Таким образом, действующий президент побил рекорд по поддержке граждан РФ за всю историю постсоветской России. В пользу Путина 18 марта проголосовали свыше 54 млн россиян.