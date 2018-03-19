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Пушков заявил о небывалом сплочении россиян вокруг Путина

Василиса Морозова
06:22 19.03.2018
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги выборов президента России, в которых верх одержал действующий президент Владимир Путин с огромным отрывом.
Фото: пресс-служба президента России

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что «демонизация» Владимира Путина на Западе сплотила россиян вокруг его него. Об этом он написал в Twitter.

«Демонизация Путина на Западе произвела обратный эффект в России — небывалое сплочение граждан вокруг его фигуры. Выборы подтвердили этот факт», - подчеркнул сенатор.

По данным ЦИК РФ, Владимир Путин получил голоса 76,65% россиян на момент, когда обработано 99% итоговых протоколов с избирательных участков. Вторым оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,82% голосов избирателей. На третьем месте – лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,68%, а Ксения Собчак набрала 1,66% голосов избирателей.

Таким образом, действующий президент побил рекорд по поддержке граждан РФ за всю историю постсоветской России. В пользу Путина 18 марта проголосовали свыше 54 млн россиян. 

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