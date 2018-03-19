На борту вертолета с дочерью и зятем Трампа отказал двигатель

Вертолет с дочерью и зятем президента США Дональда Трампа экстренно вернулся в аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне после того, как у машины во время полета отказал один из двигателей.

Инцидент произошел несколько дней назад, однако известно о нем стало только сейчас, сообщает телекомпания CNN.

Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер занимают посты советников главы государства. Они отправились на вертолете из Вашингтона в Нью-Йорк, однако после вылета у воздушного судна отказал один из двух двигателей. Пилот принял решение срочно вернуться в аэропорт. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.